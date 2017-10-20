Путин предложил растерявшемуся молодому человеку его ущипнуть

Президент России Владимир Путин разрешил участнику Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи ущипнуть его, чтобы тот мог убедиться, что перед ним действительно глава государства. Видео опубликовано в Telegram-канале Life Shot в пятницу, 20 октября.

«Просто такое чувство. Я не могу…Перед президентов Российской Федерации. Я не верю», — сказал молодой человек. В ответ Путин предложил его ущипнуть.

Накануне российский лидер принял участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». В ходе выступления он, в частности, отметил неоднозначность итогов революции 1917 года.