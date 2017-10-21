Экономика
 

Бизнес-навигатор МСП представили на фестивале молодежи и студентов в Сочи

Перейти в «Мою Ленту»

Представители Корпорации МСП в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи провели мастер-класс на тему: «Портал «Бизнес-навигатор МСП». Представители Корпорации МСП продемонстрировали участникам фестиваля работу портала, подробно рассказали о его функциях и ответили на вопросы аудитории. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

Портал Бизнес-Навигатора МСП был введен в промышленную эксплуатацию 1 января 2017 года. Этот бесплатный ресурс полезен как для владельцев малых и средних компаний продолжающих или расширяющих свое дело, так и для тех, кто только планирует открыть бизнес. Число уникальных посетителей портала, по данным на 20 октября 2017 года, составляет около 1,5 миллиона человек, количество зарегистрированных пользователей — более 500 тысяч человек.

С помощью Портала Бизнес-Навигатора МСП можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, получить информацию о конкурентах, о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием.
Частью экосистемы Бизнес-навигатора МСП является технологическая платформа «Поток», разработанная группой компаний Rambler&Co совместно с Корпорацией МСП. «Поток» обеспечивает предпринимателей всем необходимым на начальных этапах ведения бизнеса: собственным сайтом, инструментами для его продвижения, системой аналитики и отслеживания эффективности.

Система «ТАСС-Бизнес» предоставляет возможности проверки и мониторинга контрагентов, размещения информации о своей компании, отслеживания тендеров и закупок по заданным критериям, получения аналитической поддержки, включая интерактивные макроэкономические отчеты по материалам Росстата, ЦБ и ФНС.

Система «Жизненные ситуации» содержит информацию в формате жизненных ситуаций (кейсов) для субъектов МСП по стадиям жизненного цикла. В системе собраны необходимые для успешной предпринимательской деятельности разъяснения по юридическим, финансовым, кадровым, управленческим вопросам. Система помогает предпринимателям успешно решать ежедневные оперативные задачи бизнеса, готовиться к проверкам контрольно-надзорных органов, грамотно планировать расходы.

В настоящее время Портал Бизнес-навигатора МСП успешно работает в 171 крупнейшем городе России, в основном с численностью жителей более 100 тысяч человек и столицах отдельных субъектов Российской Федерации. В 2017 году для предпринимателей будет разработано мобильное приложение Бизнес-навигатора МСП, которое обеспечит комфортную работу с порталом со смартфонов и планшетов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Корпорация МСП и японская ROTOBO подписали меморандум о взаимопонимании
Число пользователей Портала Бизнес-Навигатора МСП выросло в 77 раз
МСП Банк и Корпорация развития Ярославской области договорились о сотрудничестве
Последние новости
Задержано руководство петербургского отделения Росмолодежи
В сети ужаснулись ранам принявшей кровавую ванну девушки-бойца
Неизвестный с ножом напал на прохожих в Мюнхене
В Москве задержали «заминировавшего» больницу мужчину  
МИД России указал на безответственность позиции Трампа по Ирану
Politico предположил запрет Трампом публиковать документы об убийстве Кеннеди
Российский боец Шлеменко уступил голландцу Мусаси
Другие материалы рубрики
Экономика00:0819 октября
Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева

Блондинки в деле

Как за три тысячи рублей стать на 20 минут космонавтом
15:1220 октября

Российский софт стал вопросом национальной безопасности

18:0620 октября

«Теремок» раскрыл план выхода из кризиса

19:3520 октября

Греф раскрыл секрет успеха

Экономика00:0618 октября

Стоп!

Замедление инфляции грозит России катастрофой
15:2020 октября

Шредер рассказал об отношениях с Сечиным

16:0720 октября

Греф рассказал о работающих в пивных киосках инженерах

18:5920 октября

Курс биткоина побил новый рекорд

Экономика00:0317 октября
Билл Гейтс

Не жалко

На что тратят свои деньги самые богатые люди мира
12:3120 октября

Эквадор попросит освободить его от сделки с ОПЕК

13:3920 октября

Рост доходов россиян объяснили низкой инфляцией

18:5120 октября

Россия пустила турецкие гранаты и баклажаны

Россия
«Большевистская сволочь хотела грабить и держаться у власти»
Почему советские люди беспомощны и слабовольны
Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в СочиПопали в сеть
Фестиваль молодежи и студентов в Сочи связал десятки тысяч людей со всего мира
Вас здесь не лежало
За что стоит воевать в российских больницах
Все школы Великого Новгорода закрыли из-за угрозы пневмонии
В Кемерово открылся обновленный бульвар Строителей
Пьяная женщина на «Жигулях» сбила девочку на пешеходном переходе под Томском
Без бумажки ты...
Почему российским автолюбителям придется пройтись по судам
Все материалы
Мир
Шам на крови
Что скрывает павшая столица «Исламского государства»
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Иссам ЗахреддинХалифат убери
Сирийский терминатор три года косил джихадистов, но взорвался в день победы
Бразильский школьник расстрелял называвших его вонючкой одноклассников
США возложили на Россию ответственность за налаживание отношений между странами
Северная Корея рассказала об игре Трампа в «ядерный футбол»
«Мне довелось убивать русских»
Жажда крови, шепот смерти и грязная работа головорезов в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Михо и Майдан
Сможет ли бывший президент Грузии свергнуть Порошенко
Президента Молдавии лишили права назначить министра обороны
Депутат Рады рассказал о причастности сотрудника СБУ к аварии в Харькове
Саакашвили пожаловался на коверканье украинцами его имени
Порошенко обвинил протестующих у здания Рады в «жажде крови»
В крови виновницы смертельного ДТП в Харькове нашли опиаты
Майдан-баян: в центре Киева вновь волнения
Саакашвили собирает бойцов и требует отставки Порошенко
Все материалы
Экономика
Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева Блондинки в деле
Как за три тысячи рублей стать на 20 минут космонавтом
Бизнес-навигатор МСП представили на фестивале молодежи и студентов в Сочи
«Теремок» раскрыл план выхода из кризиса
Греф раскрыл секрет успеха
Греф рассказал о работающих в пивных киосках инженерах
Курс биткоина побил новый рекорд
Рост доходов россиян объяснили низкой инфляцией
Все материалы
Силовые структуры
Король Сильвестр
Новгородский тракторист стал властелином преступной Москвы
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Огнестрел везде поспел
Полицейский украл из отдела сотни стволов на миллионы рублей
СК назвал две версии по делу о смерти Марьянова
Высокопоставленный тыловик столичного главка МВД задержан за злоупотребления
В дело Шакро Молодого добавили Сливу
Мэр Владивостока предстанет перед судом за взятку
Все материалы
Наука и техника
«Сопротивление приняло форму джихада»
Зачем Россия захватила Кавказ и продолжает его кормить
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Грязная история
Раскрыта тайна гибели Древнего Египта
Раскрыто происхождение неизвестных вспышек на Луне
Создано универсальное средство от рака
Первый в истории бой гигантских роботов показали на видео
Названа причина невидимости инопланетян
Все материалы
Спорт
Железный осетин
Выстоит ли российский чемпион под градом ударов сурового поляка
В сети ужаснулись ранам принявшей кровавую ванну девушки-бойца
Овечкин установил рекорд НХЛ
Российский боец Шлеменко уступил голландцу Мусаси
Бывший нападающий сборной Италии связался с мафией и получил срок
Португальский клуб отказался от не расстающегося с телефоном чемпиона мира
Капитану киевского «Динамо» наложили десять швов после кровавого столкновения
Все материалы
Культура
Если не мы, то кот
Кино недели: от «Геошторма» до «Двуличного любовника»
«Улицы пропитаны порохом и шлюхами»
Кавказские рэперы забивают косяки и кладут на легавых
Возвращение «грязного мечтателя»
Моника Беллуччи, рокеры и обнаженные модели в мельчайших деталях
Нахамившая другу умирающего Марьянова диспетчер скорой уволилась
Обнаженная дублерша из «Психо» рассказала о плюсах нудизма
Аудит «Евровидения» на Украине выявил нарушения на 18 миллионов долларов
Шведская певица позволила делать с собой что угодно на чайной БДСМ-вечеринке
Все материалы
Интернет и СМИ
Для лиц старше 18
Обнаженные модели и протест проституток идут на пользу выборам
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
Дикий восторг
Муки животных, загнанных в тупик людьми и самой природой
В детской онлайн-игре обнаружили рассадник педофилов
Реклама с фотографией Брежнева нанесла моральный вред его внуку
Ургант в образе Собчак выдвинул свою кандидатуру на пост президента
Трампа заподозрили в подмене жены двойником
Все материалы
Ценности
Двинут поршами
Плейбои со всей Европы выложат миллионы за уникальные Porsche
Новые футболки из кусков старых маек оценили в 470 долларов
Новый Audi с лазерным сканером научился самостоятельно заезжать в гараж
Единственный в мире пикап Rolls-Royce продадут с аукциона
Феликс Килбертус«От нас одним шоколадом не откупишься»
Почему дизайнера Rolls-Royce оставили без сладкого
Названы самые влиятельные люди российской моды
Женщин предложили помечать
Все материалы
Путешествия
Кто-то с горочки спустился
Встреча с чеченским дедом на «Приоре» стала сюрпризом для москвича
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Российские туристы отправятся в КНДР вопреки угрозе ядерной войны
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
Все материалы
Из жизни
Доброе утро, Вьетнам!
Еще одна азиатская страна сошла с ума по караоке
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Немка открыла бордель с секс-куклами вместо проституток
Дэвида Блейна обвинили в изнасиловании
Американка нашла в клубе принца из династии царя Соломона и вышла за него замуж
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
Все материалы
Дайте грязи: конкуренты вседорожному хэтчу Kia Rio X-Line
Renault Sandero Stepway, Lada Vesta SW Cross и другие приподнятые бюджетники
Как через Instagram продают машины за миллионы
Соцсети, молодеющие покупатели и другие причуды современного рынка суперкаров
Семиместность не порок
Как из пятиместной Mazda CX-5 получился семиместный кроссовер CX-9
Тест: зачем машине эта штуковина?
Попробуйте угадать, зачем инженеры это придумали
Mazda начала строить моторный завод во Владивостоке
Взломщик iPhone придумал видеорегистратор с музыкой и навигатором
В программу краш-тестов в США включили удар пассажирской стороной
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы