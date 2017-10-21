Бизнес-навигатор МСП представили на фестивале молодежи и студентов в Сочи

Представители Корпорации МСП в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи провели мастер-класс на тему: «Портал «Бизнес-навигатор МСП». Представители Корпорации МСП продемонстрировали участникам фестиваля работу портала, подробно рассказали о его функциях и ответили на вопросы аудитории. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

Портал Бизнес-Навигатора МСП был введен в промышленную эксплуатацию 1 января 2017 года. Этот бесплатный ресурс полезен как для владельцев малых и средних компаний продолжающих или расширяющих свое дело, так и для тех, кто только планирует открыть бизнес. Число уникальных посетителей портала, по данным на 20 октября 2017 года, составляет около 1,5 миллиона человек, количество зарегистрированных пользователей — более 500 тысяч человек.

С помощью Портала Бизнес-Навигатора МСП можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, получить информацию о конкурентах, о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием.

Частью экосистемы Бизнес-навигатора МСП является технологическая платформа «Поток», разработанная группой компаний Rambler&Co совместно с Корпорацией МСП. «Поток» обеспечивает предпринимателей всем необходимым на начальных этапах ведения бизнеса: собственным сайтом, инструментами для его продвижения, системой аналитики и отслеживания эффективности.

Система «ТАСС-Бизнес» предоставляет возможности проверки и мониторинга контрагентов, размещения информации о своей компании, отслеживания тендеров и закупок по заданным критериям, получения аналитической поддержки, включая интерактивные макроэкономические отчеты по материалам Росстата, ЦБ и ФНС.

Система «Жизненные ситуации» содержит информацию в формате жизненных ситуаций (кейсов) для субъектов МСП по стадиям жизненного цикла. В системе собраны необходимые для успешной предпринимательской деятельности разъяснения по юридическим, финансовым, кадровым, управленческим вопросам. Система помогает предпринимателям успешно решать ежедневные оперативные задачи бизнеса, готовиться к проверкам контрольно-надзорных органов, грамотно планировать расходы.

В настоящее время Портал Бизнес-навигатора МСП успешно работает в 171 крупнейшем городе России, в основном с численностью жителей более 100 тысяч человек и столицах отдельных субъектов Российской Федерации. В 2017 году для предпринимателей будет разработано мобильное приложение Бизнес-навигатора МСП, которое обеспечит комфортную работу с порталом со смартфонов и планшетов.

