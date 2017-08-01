Бизнес
 

Число пользователей Портала Бизнес-Навигатора МСП выросло в 77 раз

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На 1 августа число уникальных посетителей Портала Бизнес-Навигатора МСП достигло 712 344, количество зарегистрированных пользователей Портала в настоящее время составляет 205 237, из них 112 961 являются субъектами МСП. Еженедельно на ресурсе регистрируется до 12 тысяч новых пользователей, сообщает Корпорация МСП.

Портал Бизнес-Навигатора МСП — бесплатный интернет ресурса для тех, кто хочет открыть или развить собственный бизнес, был введен в промышленную эксплуатацию 1 января 2017 года. В сентябре — декабре 2016 года во время опытной эксплуатации ресурса, на нем зарегистрировалось 1465 субъектов МСП. Таким образом, за последние семь месяцев количество зарегистрированных на Портале субъектов МСП выросло 77 раз. Ресурс доступен в 83 регионах.

Напомним, что данный ресурс полезен как для владельцев малых и средних компаний продолжающих или расширяющих свое дело, так и для тех, кто только планирует открыть бизнес. С помощью Портала Бизнес-Навигатора МСП можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, получить информацию о конкурентах, о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием.

В 2017 году на Портале Бизнес-навигатора МСП были внедрены новые сервисы. Система «Жизненные ситуации» предоставляет пользователям информацию в формате рекомендаций и пошаговых инструкций по стадиям жизненного цикла бизнеса, включая взаимодействие с контрольно-надзорными органами — ФНС, Роспотребнадзором, МЧС и другими.

Система «Поток» предоставляет пользователям набор инструментов для создания веб-сайтов и продвижения своей продукции в сети интернет. Полностью функционал Портала доступен зарегистрированным пользователям, но и те, кто не зарегистрировался, могут получить информацию о наиболее перспективных видах бизнеса, узнать об инструментах поддержки МСП, познакомиться с различными франшизами и тому подобным.

По объему функционала Портал Бизнес-Навигатора МСП не имеет аналогов в мире. В ряде стран существуют информационно-аналитические системы для поддержки предпринимателей, однако их функционал значительно уже.

Так, американская Zoomprospector предоставляет лишь статистическую информацию, немецкие Berlin Business Location Center и Interactive competence map for Bavaria ограничиваются предложением подбора недвижимости из имеющихся баз данных. В Японии консультации платные, причем они проводятся в офлайн режиме.

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