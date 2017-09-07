Бизнес
 

Корпорация МСП и японская ROTOBO подписали меморандум о взаимопонимании

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В рамках Восточного экономического форума, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами ROTOBO подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

Стороны договорились содействовать развитию предпринимательства двух государств, стремиться к установлению взаимовыгодных отношений в сфере налаживания деловых связей и развития кооперации между российскими субъектами МСП и японскими предприятиями.

«В Японии ассортимент продукции, производимой малыми и средними компаниями, не очень широк. Однако среди них есть немало компаний, которые обладают специализированными технологиями производства мирового уровня, уникальными технологиями. Для Японии, практически лишенной собственных природных ресурсов, Россия — это очень привлекательный регион», – подчеркнул президент ROTOBO Сигэру Мураяма.

По его словам, обмены между бизнесом Японии и России раньше развивались в основном между крупными компаниями. «Однако я надеюсь, что в будущем малые и средние предприятия, обладающие превосходными технологиями, также будут развивать деловые отношения с Россией», — сказал он.

Малые и средние компаний ограничены в своих возможностях, поскольку им не хватает людей, финансовых средств, времени, отметил Сигэру Мураяма. В связи с этим он считает необходимой поддержку со стороны государства и общественных организаций.

«В июле этого года многие японские малые и средние компании приняли участие в выставке «Иннопром», и РОТОБО совместно с Jetro организовали встречи между представителями японского малого и среднего бизнеса с российскими компаниями, помогая таким образом их продвижению в Россию. Я считаю важным продолжение таких усилий по поддержке МСП», — отметил Сигэру Мураяма.

Как подчеркнул Александр Браверман, корпорация реализует комплекс мер по расширению рынков сбыта продукции российских субъектов МСП за счет встраивания их в цепочки поставщиков крупных производственных компаний с иностранным капиталом. «Сотрудничество с ROTOBO позволит нам совместными усилиями организовать эффективную информационную поддержку российско-японских проектов. Одним из ключевых инструментов такой поддержки может стать Портал Бизнес-навигатора МСП, сервисы которого могут помочь бизнесу, планирующему сотрудничество с японскими компаниями, в решении многих практических задач», — отметил он.

Стороны подтвердили готовность оказывать содействие налаживанию кооперации между предпринимательскими сообществами обоих государств. Одним из совместных мероприятий является распространение информации о существующих бизнес-возможностях для российских субъектов МСП и японских предприятий, а также повышение степени локализации производства японских компаний на территории России за счет встраивания в их цепочки поставщиков российских субъектов МСП.

Сотрудничество будет осуществляться в формате обмена информацией, проведения совещаний и, в случае необходимости, создания совместных рабочих и консультативных групп.

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