Бизнес
 

Корпорация МСП и ДЖЕТРО подписали «дорожную карту» Меморандума о взаимопонимании

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Александр Браверман
Александр Браверман

В рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) подписали «дорожную карту» по реализации мероприятий в рамках Меморандума о взаимопонимании.

Со стороны Корпорации МСП документ подписал генеральный директор Александр Браверман, со стороны ДЖЕТРО — исполнительный вице-президент Кодзи Йонетани.

Как рассказал глава Корпорации МСП Александр Браверман, корпорация МСП и ДЖЕТРО занимаются разработкой совместного механизма содействия встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок японских предприятий, локализующих или планирующих локализовать свое производство на территории России.

«Дорожная карта» содержит перечень конкретных шагов по организации данного сотрудничества. Реализация намеченного плана мероприятий позволит аккумулировать и обобщить информацию о возможностях взаимодействия, что откроет дополнительные пути к налаживанию деловых контактов между отечественным бизнесом и крупнейшими компаниями Японии», — подчеркнул Александр Брверман.

В рамках взаимодействия ДЖЕТРО сформирует и передаст Корпорации МСП перечень перспективных проектов сотрудничества между российскими субъектами МСП и японскими компаниями, локализующими производство на территории России и заинтересованными в поиске потенциальных поставщиков на российском рынке, а также данные о номенклатуре планируемой к закупке продукции. Корпорация МСП в свою очередь организует направленный поиск потенциальных поставщиков-субъектов МСП для вошедших в перечень компаний.

В первом квартале 2018 года Корпорация МСП при участии ДЖЕТРО проведет биржу контактов с участием представителей японских компаний из перечня проектов и российскими субъектами МСП. По итогам мероприятия стороны обсудят возможности российских компаний на соответствие техническим спецификациям японских компаний и инициируют подписание планов мероприятии между ДЖЕТРО, Корпорацией МСП и японским бизнесом.

Меморандум о взаимопонимании между Корпорацией МСП и ДЖЕТРО был подписан 16 декабря 2016 года в рамках визита делегации Корпорации в Японию.

Сотрудничество в рамках меморандума выстраивается на основе предложений о расширении взаимодействия между японскими и российскими предприятиями малого и среднего бизнеса, содержащихся в «Плане сотрудничества из восьми пунктов», представленном премьер-министром Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 6 мая 2016 года.

Ключевыми направлениями сотрудничества являются налаживание кооперации и проведение взаимных консультаций между предпринимательскими сообществами обоих государств, распространение информации о существующих бизнес-возможностях для российских субъектов МСП и японских предприятий.

В рамках Меморандума стороны уже провели ряд совместных мероприятий, в числе которых организация участия 6 российских малых и средних компаний в бирже деловых контактов с японскими предприятиями, локализованными на территории России (JSC «ISUZU RUS» и HITACHI CONSTRUCTIONMACHINERY EURASIA, LLC) в рамках выставки Иннопром-2017, а также проведение презентации Портала Бизнес-навигатора МСП для японских предпринимателей, занятых в сфере ресторанного бизнеса и продуктов питания.

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