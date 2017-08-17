Чиновники предложили новые поблажки для крупного бизнеса

Минэкономразвития предлагает отменить штрафы для крупного бизнеса за совершенные впервые нарушения, ограничиваясь в этом случае предупреждением. Об этом рассказал «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов.

Чиновник пояснил, что это позволит снизить финансовую нагрузку на крупный бизнес. В настоящее время эта норма закона действует только для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

До июля прошлого года штрафовать могли и малые предприятия. Контрольно-надзорные органы при выявлении нарушения в первый раз могли выбирать, выписывать штраф или только предупреждение. При этом, как отмечает газета, чаще всего контролеры делали выбор в пользу фискальной санкции, поскольку это позволяло отчитываться о пополнении бюджета.

Однако летом 2016 года вступили в силу изменения в законодательстве, которые запретили штрафовать представителей малого и среднего бизнеса за впервые выявленные нарушения. В этом случае надзорный орган теперь может лишь выдать предупреждение.

Именно эту норму закона и предлагает распространить на крупный бизнес Минэкономразвития. Опрошенные изданием эксперты в целом считают эту инициативу правильной, указывая на то, что она поможет снизить коррупционные риски в самих крупных компаниях и в контрольно-надзорных органах.