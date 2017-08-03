Путин потребовал сократить число и длительность внеплановых проверок бизнеса

Президент России Владимир Путин призвал сократить количество и продолжительность внеплановых проверок предпринимателей в стране. Об этом глава государства заявил на совещании по реализации крупных проектов на Дальнем Востоке, передает ТАСС.

Президент отметил, что только 2-3 процента внеплановых проверок согласовывается с прокуратурой.

По его словам, следует ограничить количество внеплановых проверок в отношении предпринимателей. Оно должно составлять не более 30 процентов от плановых проверок за исключением случаев, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, чрезвычайными ситуациями.

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Кроме того, президент обратил внимание и на излишнюю длительность проверок. «Они сейчас длятся бесконечно долго. Это надо прекратить!» — потребовал он. По словам главы государства, срок проведения внеплановых проверок должен быть ограничен десятью сутками.

В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам совещания, посвященного ходу реализации программы по реформированию контрольно-надзорной деятельности, заявил, что административные расследования в отношении бизнеса могут быть приравнены к проверкам, а их согласование с прокуратурой станет обязательным.