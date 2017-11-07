Орешкин отобрал 15 кандидатов на работу в Минэкономразвития через Facebook

Министр экономического развития России Максим Орешкин в своем Facebook написал, что просмотрел почти 4 тысячи резюме от желающих работать в ведомстве и выбрал 15 из них для проведения личных собеседований.

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«Я отобрал 15 резюме для проведения личных собеседований и планирую по их итогам пригласить на работу несколько человек для работы в нашей команде в Министерстве. (...) После соблюдения всех необходимых формальных процедур по трудоустройству, я представлю вам этих людей и расскажу про направления, которыми они займутся», — написал министр.

Собеседования начнутся после саммита АТЭС, который пройдет с 8 по 10 ноября, отметил он.

6 октября на форуме «Атланты» Орешкин заявил, что Минэкономразвития испытывает трудности с квалифицированными кадрами и предложил желающим работать в министерстве присылать ему резюме в Facebook.

Он подчеркнул, что в Минэкономразвития будут рады видеть новых людей, если они действительно профессиональны и готовы работать. «Не за всегда высокую зарплату, но добиваться общественного признания», — отметил чиновник.