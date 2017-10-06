Орешкин отыщет сотрудников в Facebook

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил желающим работать в министерстве присылать ему резюме в Facebook, сообщает Rambler News Service.

По его словам, нехватка высококвалифицированных и профессиональных кадров — это общая для бизнеса и госструктур проблема. «И в министерстве не так просто найти высококвалифицированные кадры. Хотя мы стараемся привлекать. И вот если кто-то хочет попробовать себя в министерстве — пожалуйста», — сказал Орешкин.

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Он подчеркнул, что в Минэкономразвития будут рады видеть новых людей, если они действительно профессиональны и готовы работать. «Не за всегда высокую зарплату, но добиваться общественного признания», — отметил чиновник.

25 сентября Орешкин заявил, что Россия в ближайшие пять-шесть лет будет терять по 800 тысяч трудоспособных граждан в год. В это время на рынок труда выйдет малочисленное поколение россиян, родившихся в конце 1990-х годов, отметил он.