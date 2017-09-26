Всемирный банк предрек резкое сокращение численности трудоспособных россиян

Трудоспособное население в России к 2030 году сократится на 10 процентов. Такой прогноз во вторник, 26 сентября, представил ведущий экономист по России Всемирного банка Апурва Санги (Apurva Sanghi), сообщает РИА Новости.

«Это будет дополнительным фактором напряженности, налагающим бремя на пенсионную систему», — заявил Санги.

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25 сентября министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что в ближайшие пять-шесть лет страна будет терять по 800 тысяч трудоспособных граждан в год.

Проблема старения населения России затрагивается в стратегии Центра стратегических разработок (ЦСР). К 2035 году расходы государства значительно превысят доходы, добыча нефти и газа будет падать, спрос на госинвестиции — расти, а население — стареть, поэтому потребуется больше денег на пенсии и медицину, отмечается в документе.

По данным Росстата, в январе-мае 2017 года в России зафиксировано значительное превышение смертности над рождаемостью.