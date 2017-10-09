Орешкин получил 400 резюме в Facebook

Министр экономического развития России за выходные получил в Facebook более 400 резюме по трудоустройству в ведомстве. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети. «На все сообщения в мессенджере ответил вчера ночью. Общее количество резюме перевалило за 400! Первичную обработку прошло 264», — написал министр.

Четверть резюме была прислана людьми в возрасте 31-35 лет, еще 16 процентов — от 26 до 30 лет и 7 процентов — до 25 лет. Максим Орешкин сказал, что рад видеть большое число молодежи, откликнувшейся на призыв. Приоритет, по его словам, будет отдаваться анкетам, поступившим до 11 октября.

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6 октября на форуме «Атланты» Орешкин заявил, что Минэкономразвития испытывает трудности с квалифицированными кадрами и предложил желающим работать в министерстве присылать ему резюме в Facebook.

Он подчеркнул, что в Минэкономразвития будут рады видеть новых людей, если они действительно профессиональны и готовы работать. «Не за всегда высокую зарплату, но добиваться общественного признания», — отметил чиновник.