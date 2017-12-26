Россияне захотели получить биткоины в подарок

Половина россиян (49 процентов) хотела бы получить в качестве подарка на Новый год криптовалюту, причем 20 процентов — непременно биткоин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного подразделением Hi-Tech компании Mail.Ru. Пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

Около 64 процентов респондентов назвали самым желанным подарком гаджеты — наиболее популярен смартфон (31 процент), за ним следуют ноутбуки (21 процент), а также умные часы и браслеты (10 процентов). При этом дарить гаджеты готовы только 23 процента респондентов: половина (53 процента) собирается потратиться на смартфоны, 12 процентов — на умные часы и браслеты, 10 — на планшеты.

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Большинство россиян намерены купить подарки в интернете, 39 процентов — пойти в обычный магазин. Подарки на сумму свыше 20 тысяч рублей собираются приобрести 34 процента опрошенных, 39 процентов респондентов готовы потратить не более 20 тысяч рублей.

Стоимость биткоина еще в январе 2017 года составляла только тысячу долларов, преодолев эту отметку впервые с 2013 года. Однако в течение 12 месяцев криптовалюта неоднократно обновляла исторические максимумы. Так, в середине декабря биткоин в ходе электронных торгов преодолел отметку в 20 тысяч долларов.

На минувшей неделе за пять дней биткоин упал на 30 процентов и в ночь на 22 декабря был на уровне 13 048 долларов. На момент написания материала, согласно данным Coindesk, стоимость биткоина составляла 15 111 долларов.

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