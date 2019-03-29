В ПФР рассказали о повышении пенсий россиян с 1 апреля

Пенсионный фонд России (ПФР) объявил средний размер социальной пенсии после индексации, которая пройдет уже 1 апреля. Выплата будет проиндексирована на два процента и достигнет 9266 рублей, говорится в сообщении фонда.

«Пенсии с 1 апреля 2019 года индексируются на два процента — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году. Повышение затрагивает почти 4 миллиона пенсионеров, из которых 3,2 миллиона являются получателями социальных пенсий», — отмечается в сообщении.

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Также будут проиндексированы пенсии отдельных групп граждан и их семей: военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф, а также ряда других групп граждан.

Средний размер социальной пенсии для детей-инвалидов и инвалидов вырастет до 13674 и 13812 рублей соответственно. Инвалиды в результате травм, полученных во время военных действий, будут получать 31,3 тысячи рублей, пенсии ветеранов Великой Отечественной войны, которые получают двойные выплаты, достигнут 37,4 тысячи рублей.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин ранее анонсировал, что россиянам поднимут социальные выплаты, а платить их начнут уже с мая, вместо изначально заявленного июня. Для этого кабмин выделил дополнительно 18,8 миллиарда рублей.

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