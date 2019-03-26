Россиянам пообещали пенсионные доплаты

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью «Российской газете» рассказал, что у правительства все готово для того, чтобы исполнить указ президента России Владимира Путина о достижении всех пенсий россиян до уровня прожиточного минимума по региону.

Для этого кабмин выделил дополнительно 18,8 миллиарда рублей, а первые доплаты Минтруд планирует перечислить уже в мае, хотя по закону ведомство должно сделать это до 1 июля 2019 года.

«Подготовительную работу, чтобы произвести перерасчет всем, кому это положено, Пенсионный фонд уже провел. А сам законопроект на днях принят Госдумой в третьем чтении. Хотя по проекту закона срок перерасчета — до 1 июля, мы планируем перечислить доплаты пенсионерам досрочно — в мае, с майской пенсией», — рассказал чиновник.

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Топилин привел пример, что если раньше прожиточный минимум в регионе равнялся 9 тысячам рублей, а пенсия 7 тысячам, то, согласно новому законодательству, пенсионер получал бы от государства ежемесячную доплату в две тысячи рублей, с повышением пенсии в регионе доплата уменьшается. По закону пенсия россиян теперь не будет ниже прожиточного минимума по региону.

Покрыть расходы на доплату пенсионерам власти намерены из прошлогодних остатков в бюджете Пенсионного фонда России. «Теперь закон будет работать иначе. Индексация будет начисляться сверх прожиточного минимума», — заверил министр.

Депутаты Госдумы утвердили соответствующий законопроект 21 марта, теперь его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент России Владимир Путин, который и дал поручение выполнить эту задачу. Закон устанавливает, что денежное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать прожиточный минимум в регионе его проживания на сумму индексации пенсии и единовременной выплаты. Перерасчет затронет все пенсии четырех миллионов россиян начиная с 1 января 2019 года.

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