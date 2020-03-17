Российский инфекционист призвал не бояться роста заболеваемости коронавирусом

В ближайшие недели в России в любом случае произойдет рост заболеваемости на фоне коронавируса. Об этом «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов. При этом он объяснил, что бояться этого совершенно не стоит.

«Насколько я знаю, уже зарегистрированы случаи передачи вируса внутри страны. То есть раньше это были завозные случаи, а теперь ситуация меняется. Это является маркером того, что инфицировано сейчас большее количество людей, чем расшифровано, но скрытые носители — это обычная ситуация для любой инфекционной болезни», — сказал он, подчеркнув, что это совершенно нормально.

Материалы по теме «Всех проверить просто физически невозможно» Как россиянам защитить себя и близких от коронавируса? Отвечает инфекционист

По его словам, если пик заболеваемости в России удастся оттянуть, то это снизит нагрузку на систему здравоохранения страны. «Растягивая, мы снижаем процент одновременно болеющих, а вместе с этим уменьшается процент тех, кто болеет тяжело, и тех, кто погибает», — пояснил Коновалов.

По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом. За сутки этот показатель увеличился на 21. Десять граждан из 114 заразились непосредственно в России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!