Названы преимущества россиян в случае эпидемии коронавируса

В случае эпидемии коронавируса преимуществами россиян над жителями стран-очагов инфекции станут меньшая плотность населения, привычки обращаться к врачам в случае болезни и приобретенные в детстве правила личной гигиены. Об этом «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.

«В моем понимании то, что является нормой для китайцев в плане контактов и тесноты, нехарактерно для россиян. Речь о том, на каком расстоянии люди находятся друг от друга при общении. Для китайца это может быть полметра, для русского — хотя бы полтора», — отметил инфекционист в беседе с корреспондентом «Ленты.ру». Он подчеркнул, что население России отличает, в том числе, такой фактор, как неравномерность в плотности населения.

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По словам Коновалова, у россиян больше опыта в плане вспышек ОРВИ, чем у жителей Западной Европы, которые зачастую не воспринимают небольшое повышение температуры как симптом болезни. «Диагноз ОРВИ существовал в нашей стране и до нынешней вспышки коронавируса. Пациент с температурой и насморком мог получить больничный хотя бы на три дня. То есть для нас привычно не посещать какие-то культурные мероприятия, не ходить в гости, если заболел», — сказал инфекционист.

Также он отметил, что представители «поколения слегка за 30» в России с детства приучены к регулярному мытью рук. «Нам с детского сада и в школе постоянно напоминали: мойте руки перед едой и после посещения туалета... А вот типичному американцу, допустим, это может показаться странным. Для них типично питаться фастфудом», — добавил Коновалов.

По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом. За сутки этот показатель увеличился на 21. Десять граждан из 114 заразились непосредственно в России.

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