Госпиталь для пациентов с коронавирусом оборудуют в «Крокус Экспо»

Новый инфекционный госпиталь оборудуют в одном из павильонов выставочного центра «Крокус Экспо» к 12 маю. Соответствующее поручение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьева, сообщается на странице Instagram пресс-службы областного правительства

«Наша ключевая задача — найти койки для каждого, кому они необходимы. При федеральной поддержке в "Крокусе" мы буквально за несколько дней собрали госпиталь, включающий в себя и реанимацию, и ИВЛ, и санузлы», — сказал глава региона.

Он уточнил, что в медучреждении разместится более одной тысячи коек, в том числе 120 реанимационных. Инфекционные палаты рассчитаны до четырех человек, в них установлены функциональные кровати, телевизоры, индивидуальные тумбочки, рассказал Воробьев.

Медучреждение оснащено также аппаратами для компьютерной томографии, ультразвуковых исследований, бронхоскопии, мониторами гемодинамических показателей пациентов.

«Штатная численность этого госпиталя — порядка 300 врачей, 700 медсестер», — сказал главврач 1-й Красногорской горбольницы Константин Соболев.

Всего на данный момент в Московской области размещено около 12 тысяч коек для пациентов с COVID-19. К 25 мая в регионе будет развернуто свыше 18 тысяч коек.

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