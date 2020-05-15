Роспотребнадзор назвал условие для нормализации ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России нормализуется, когда не будут выявлять ни одного зараженного в сутки. Такое условие назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент из которого опубликовал ведущий Павел Зарубин в своем Instagram.

«Ноль», — так Попова ответила на вопрос, сколько выявленных в сутки случаев должно быть, чтобы можно было «выдохнуть».

Материалы по теме «За нами нет никого, врачей заменить некому» Российские медики о своих коллегах, умерших при спасении больных от коронавируса

Ранее Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России, видимо, стабилизируется. При этом она призвала россиян не расслабляться, а власти — не снимать все введенные ограничения одномоментно.

За последние сутки в России зафиксировали 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 262 843 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



