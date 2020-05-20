Российские противоэпидемические меры сравнили с общемировыми

Российские меры по снятию ограничений, вызванных борьбой с распространением коронавируса, соответствуют лучшим мировым практикам. Такой вывод содержится в аналитическом обзоре дорожных карт иностранных государств по выходу из карантина, который был подготовлен Экспертным институтом социальных исследований, передает ТАСС.

Документ составлен на основе анализа дорожных карт и рекомендации по снятию ограничений в Евросоюзе, а также в отдельных государствах, в том числе в Австрии, Аргентине, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Израиле, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Польше, США, Франции, Чехии.

«В целом, можно сделать вывод, что российский подход к поэтапному снятию ограничений и утвержденные 8 мая комплекс мер и показатели для поэтапного снятия ограничительных мер в условиях эпидемии COVID-19 лежат в русле лучших международных практик», — говорится в обзоре.

Эксперты отмечают, что в среднем большинство стран держали карантин 50-60 дней до начала ослабления ограничений. «Таким образом, мы имеем достаточно стандартный срок для победы над распространением вируса», — отмечается в докладе.

Кроме того, лучшие мировые практики предусматривают гибкость режимов снятия ограничений с учетом региональной специфики.

«В больших странах с выраженной региональной спецификой и большим числом выявленных случаев заражения принятие многих решений об ослаблении карантинных мер (или сроках их ослабления) передано на уровень регионов (Германия, США, Австралия, Италия, Канада, Франция и др.) или правительство совместно с регионами принимает решение в их отношении (Испания)», — говорится в обзоре.

В ходе обращения к нации президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. При этом он подчеркнул, что выход из режимов ограничений быстрым не будет. Глава государства также призвал граждан усилить личные меры профилактики коронавируса. Особенную осторожность он попросил проявить людей старшего возраста.

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