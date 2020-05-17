В районах с ослабленным карантином не обнаружили всплеска COVID-19

Правительство США не выявило резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в тех районах страны, где отменяются введенные из-за пандемии ограничения. Об этом в эфире телеканала CNN сообщил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, передает ТАСС.

По его словам, в районах с ослабленным карантином не наблюдается всплеска заражений, при этом во многих закрытых городах власти все еще фиксируют резкий рост числа зараженных.

Министр отметил, что нельзя подходить с «одной и той же меркой» к выходу из ограничений в каждом штате. «Власти на местах играют ведущую роль в этом, власти штатов контролируют этот процесс, а федеральное правительство предоставляет экспертный опыт и поддержку», — заявил Азар.

Ранее число зараженных коронавирусом в США превысило 1,4 миллиона. Число жертв инфекции достигло почти 88 тысяч. Большинство смертей зарегистрировано в штате Нью-Йорк.

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