Правительство выделило 100 миллиардов пострадавшим от коронавируса регионам

Российские регионы, пострадавшие от коронавируса, получат 100 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Правительство направит средства в 56 регионов России, чьи налоговые и неналоговые поступления на начало мая 2020 года оказались ниже, чем в предыдущие два года. Размер поддержки для каждого региона будут определять, учитывая первоочередные расходы.

Предполагается, что это поможет сбалансировать бюджеты в условиях экономических ограничений.

Ранее стало известно о раскрытии деталей плана восстановления экономики России, подготовленного правительством. В частности, кабмин обсуждал новые отраслевые меры поддержки. По оценке журналистов, они рассчитаны на более долгий срок, чем планировалось ранее. Также, по информации СМИ, правительству поручили акцентироваться именно на новых идеях.

О том, что правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщалось ранее. Он предусматривает три этапа, которые продлятся до конца 2021 года.

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