Чехия третий день подряд побила рекорд по заражениям коронавирусом

Чехия третий день подряд бьет рекорд по числу выявленных суточных заражений коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

По информации чешского министерства здравоохранения на утро 9 октября, за предыдущий день в стране выявили 5394 случая заболевания COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных превысило 100 тысяч человек. За все время пандемии в Чехии скончались 869 заразившихся.

Рекордный рост заболеваемости ранее вынудил власти страны вводить новые ограничительные меры. Так, министр здравоохранения Роман Прымула объявил о запрете на культурные мероприятия и другие акции развлекательного характера. Действовать эти меры начинают с 12 октября. Запрет продлится две недели.

Кроме того, новые меры включают в себя сокращение времени работы госорганов, закрытие фитнес-центров и введение частичного дистанционного обучения в школах.

В Чехии с 5 октября действует режим чрезвычайной ситуации. За его нарушение полиция может выписать штраф в размере до 10 тысяч крон (около 435 долларов).

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