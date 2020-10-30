ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала очередной рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки. Статистика по заболевшим вирусом опубликована на официальном сайте ВОЗ.

Согласно данным организации, за последние сутки было зарегистрировано 505 756 пациентов с коронавирусом. Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 октября, когда было выявлено 490 298 случаев заражения вирусом.

27 октября ВОЗ зафиксировала рекордный рост заражений коронавирусом за неделю. Так, число инфицированных по всему миру увеличилось на 2,8 миллиона человек, что стало самым высоким показателем за все время пандемии. При этом количество случаев с летальным исходом увеличилось почти на 40 тысяч, что на несколько тысяч больше, чем неделей ранее.

По информации Всемирной организации здравоохранения, всего в мире выявлено 44 888 869 случаев заражения коронавирусом; 1 178 475 человек скончались в результате эпидемии.