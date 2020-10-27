Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный рост заражений коронавирусом. Об этом сообщается на сайте организации.

По ее данным, за прошедшие семь дней число инфицированных по всему миру увеличилось на 2,8 миллиона человек, что стало самым высоким показателем за все время пандемии. При этом количество случаев с летальным исходом увеличилось почти на 40 тысяч, что на несколько тысяч больше, чем неделей ранее.

Согласно информации организации, особенно быстро заболеваемость растет сейчас в европейском регионе, где зарегистрировано более 1,33 миллиона новых случаев за неделю. В Северной и Южной Америке за 7 дней заразились более 884 тысяч человек, а в Юго-Восточной Азии — более 445 тысяч. В странах с наибольшим числом зараженных граждан прирост оказался следующим: в США заболели 436 тысяч человек, в Индии — 370 тысяч, в Бразилии — 153 тысячи.

Ранее глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что европейские правительства «сильно отстают» в борьбе с коронавирусом, континент становится очагом болезни. По его словам, требуются гораздо более комплексные меры, если Европа хочет победить вирус.