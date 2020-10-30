Назван основной источник распространения коронавируса

Ученые из США и Великобритании назвали ротовую полость основным источником распространения коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.

Отмечается, что ротовая полость, в том числе язык, слюнные железы и миндалины, — это одно из наиболее благоприятных мест для размножения вируса. Ученые добавили, что коронавирус проникает в полость слюнных желез, где воспроизводится, а после проглатывания слюны инфекция сразу попадает в желудочно-кишечный тракт.

Кроме того, по данным исследователей, слюна становится основным источником передачи вируса другим людям при кашле, чихании или разговоре.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По данным на 29 октября, в мире насчитывается более 44,8 миллиона зараженных коронавирусом, из них 1,1 миллиона скончались, еще 30,1 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Индии, Бразилии, России, Франции.