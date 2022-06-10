В России появились рекомендации по предотвращению распространения оспы обезьян

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по предупреждению распространения оспы обезьян

Роспотребнадзор составил рекомендации, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения оспы обезьян в России. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Там порекомендовали усилить меры по выявлению тех лиц, у которых присутствуют симптомы, предположительно указывающие на оспу обезьян.

«Усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, обеспечить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц, обратившихся за медицинской помощью с симптомами, не исключающими оспу обезьян, в первую очередь прибывшими из-за рубежа в течение 21-го дня», — говорится в документе.

Также в рекомендациях упоминается, что вакцина от обычной оспы, вероятно, может защитить от оспы обезьян. Однако, в России на данном этапе не предусматривается вакцинация населения от обычной оспы.

Ранее на совещании представителей государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России проходит тестирование новой вакцины и лекарственных препаратов против оспы.