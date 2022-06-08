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Минздрав рассказал о тестировании новой вакцины против оспы

Мурашко заявил, что сейчас в России тестируют новую вакцину и препараты против оспы

Фото: Gustavo Fring / Pexels

В настоящее время в России проходит тестирование новой вакцины и лекарственных препаратов против оспы. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании представителей государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его слова в среду, 8 июня, приводит РИА Новости.

Министр уточнил, что одной из главных задач, которые на сегодняшний день стоят перед системами здравоохранения стран ШОС, является выработка консолидированных подходов к реагированию на новые угрозы и вызовы, как, например, вирус оспы обезьян.

Мурашко также подчеркнул, что Россия намерена развивать сотрудничество со странами ШОС, руководствуясь принципами партнерства и взаимопомощи. Он выразил надежду на то, что совместные усилия «будут способствовать дальнейшему обеспечению развития систем здравоохранения наших стран».

Ранее в июне профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Алексей Аграновский назвал замедляющий распространение оспы обезьян в России фактор. По его словам, большая часть граждан привита от натуральной оспы, что будет оказывать положительное приятие на ситуацию с заболеванием.

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Евгения Куликова
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