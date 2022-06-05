Назван замедляющий распространение оспы обезьян в России фактор

Вирусолог Аграновский назвал вакцинацию части населения от натуральной оспы преимуществом

Профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Ura.ru назвал фактор, который, по его мнению, поможет замедлить распространение обезьяньей оспы на территории России. По его словам, преимуществом является то, что большая часть населения привита от натуральной оспы.

«Сейчас в существенной степени все прикрыто, поездки сократились, но в любой момент завоз оспы обезьян в Россию может произойти. Бояться ничего не надо. Значительная часть нашей популяции вакцинирована от натуральной оспы. До 1980 года делали такие прививки. Это обстоятельство, которое не облегчит вирусу оспы обезьян движение по территории РФ. Но, возможно, какие-то случаи будут зарегистрированы», — заявил специалист.

Он отметил, что оспа обезьян не окажется столь же масштабной проблемой, как коронавирус.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил возможность вспышки эпидемии оспы обезьян. По его словам, такое может произойти только если вирус мутирует, в связи с чем у него появится возможность передаваться воздушно-капельным путем.