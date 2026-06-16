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05:17, 16 июня 2026Мир

Пашинян отправит на съезд первых леди в США свою бывшую жену

Пашинян отправит на съезд первых леди в США свою бывшую жену Акопян
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бывшая гражданская жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян отправится в Соединенные Штаты для участия в ежегодном съезде Всемирной академии первых леди (Global First Ladies Academy). Такие данные приводит News.am.

Мероприятие состоится в Нью-Йорке. Пашинян подписал 11 июня бумаги о командировке Акопян, где она выступит в статусе супруги премьера. Поездка продлится с 26 июня по 4 июля.

Акопян работает главным редактором газеты «Айкакан жаманак».

Ранее Пашинян отреагировал на сообщение своей гражданской жены Анны Акопян о разводе. Он заявил, что уважает ее решение и извинился перед бывшей супругой за то, что причинил ей «множество страданий».

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