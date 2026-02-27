Реклама

08:52, 27 февраля 2026

Пашинян отреагировал на сообщения гражданской жены о разводе и извинился

Пашинян заявил, что уважает решение Акопян о разводе и извинился перед ней
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсетях написал, что уважает решение гражданской жены Анны Акопян о завершении отношений, а также извинился перед ней. Свою реакцию на подробности завершения гражданского брака глава кабмина описал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я уважаю решение Анны. Во все мои трудные дни за последние 30 лет она была рядом, моим убежищем и поддержкой. Я не уверен, был ли я тем же для нее», — написал он.

Пашинян также извинился перед Акопян за то, что причинил ей «множество страданий».

Накануне Анна Акопян подтвердила завершение гражданского брака с ним, добавив, что в отношении нее могут возбудить уголовное дело из-за антикоррупции. Пара состояла в отношениях более 30 лет, они познакомились во время учебы в Ереванском государственном университете. У них осталось четверо детей.

