Гражданская жена Пашиняна сообщила о завершении брака

Гражданская жена Пашиняна Акопян объявила о завершении брака

Гражданская жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян объявила о завершении брака. Об этом она написала на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Дорогие соотечественники, хочу сообщить вам, что "вопрос моего гражданского брака" с премьер-министром Николом Пашиняном завершен. Прошу всех проявить внимательность и корректность в отношении этой темы. Благодарю», — написала она.

При этом не уточняется, расстались ли Пашинян или Акопян или они официально стали мужем и женой. Сам премьер-министр Армении сообщения супруги не комментировал.

Никол Пашинян и Анна Акопян состоят в отношениях более 30 лет. Они познакомились во время учебы в Ереванском государственном университете. Официально пара брак не заключала, при этом у Пашиняна и Акопян четверо детей.

В 2025 году Пашинян делал публичные заявления о необходимости отстранить главу Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II в связи с нарушением обета безбрачия. Политик также заявил о готовности потратить всю жизнь на очищение Армянской церкви от сторонников действующего католикоса.