Пашинян заявил о захвате патриаршего престола в Армянской церкви

Пашинян: Лишенный сана католикос ААЦ Гарегин II захватил патриарший престол

Католикос Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегин II лишен сана, потому что нарушил обряд безбрачия. О захвате патриаршего престола заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

«Ктрич Нерсисян лишен сана, поскольку нарушил обет безбрачия. Он — человек, который захватил патриарший престол вместе с такими же, как он», — заявил глава армянского правительства.

Он добавил, что готов потратить всю жизнь на очищение Армянской церкви от сторонников действующего католикоса.

Ранее Пашинян пригласил Гарегина II для демонстрации своего пениса. Так премьер хотел опровергнуть обвинения священника в обрезании. Это произошло на фоне публичного конфликта Пашиняна с духовенством.