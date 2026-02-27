Реклама

Гражданская жена Пашиняна раскрыла подробности завершения брака

Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Гражданская жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян, подтвердив завершение гражданского брака с ним, заявила, что в отношении нее могут возбудить уголовное дело. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, она покидает совместное с Пашиняном жилье и переезжает на съемную квартиру. Кроме того, Акопян заявила о сохранении на счетах пяти миллионов драмов и о намерении продолжить работу в фонде «Мой шаг», не исключая возможного уголовного преследования. Она отмечает, что речь идет об антикоррупционной деятельности.

Также она попросила всех не обсуждать с ней эту тему более. «Я запрещаю это. И вас, дорогой народ, призываю не тратить слишком много времени на обсуждение этого вопроса. Это будет праздным занятием, бесполезным и бесплодным. Выслушали, зафиксировали и пошли дальше», — заявила Акопян.

Неделю назад Акопян объявила о завершении гражданского брака. Однако тогда не было ясно, действительно ли их с Пашиняном союз завершился или они официально стали мужем и женой. Пара состоит в отношениях более 30 лет, они познакомились во время учебы в Ереванском государственном университете.

У Пашиняна и Акопян четверо детей.

