Кардиолог назвала признаки опасного для жизни сбоя в работе сердца

Олег Давыдов

Кардиолог Ирина Тарасова объяснила, как отличить опасный для жизни сбой в работе сердца от нарушений, которые не являются серьезными. Об этом она рассказала изданию Life.ru.

По словам Тарасовой, ощущение замирания сердца — одна из самых частых жалоб пациентов. У здоровых людей эта проблема может возникнуть из-за стресса, недосыпа, переутомления, повышенной тревожности, употребления чрезмерного количества кофеина, энергетиков и алкоголя, а также курения. Кроме того, подобные нарушения появляются после физической нагрузки и перед сном, когда меняется активность вегетативной нервной системы, пояснила доктор.

Однако иногда ощущение замирания сердца является признаком серьезных патологий, таких как гипертония, миокардит, кардиомиопатия, нарушение электролитного баланса, анемия, гормональный дисбаланс, обезвоживание и заболевания щитовидной железы, предупредила специалистка. В этих случаях обычно дополнительно появляются другие симптомы, среди которых Тарасова назвала слабость, головокружение, дискомфорт в груди, одышку и потерю сознания.

Ранее терапевт Иоланта Лялите рассказала, какие распространенные ошибки совершают гипертоники. Одна из них — отказ от таблеток из-за веры в их негативное воздействия на печень, отметила врач.

