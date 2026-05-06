Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:28, 6 мая 2026Забота о себе

Раскрыты главные ошибки гипертоников

Терапевт Лялите назвала ошибкой то, что люди не видят опасности в гипертонии
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Иоланта Лялите раскрыла главные ошибки, которые допускают люди с гипертонией. Врача цитирует KP.RU.

Одной из ошибок гипертоников врач назвала то, что люди не видят никакой опасности в повышенном давлении. «Даже если пациент знает, что у него повышенное давление, он не видит в этом опасности, ведь чувствует себя хорошо. (…) Пациент не осознает последствий такой нагрузки на сосуды», — объяснила Лялите.

Вторая ошибка людей с высоким давлением — это отказ от таблеток. Как рассказала врач, многие боятся препаратов, потому что верят в различные мифы о них, например, считают, что они негативно влияют на работу печени. В то же время терапевт заверила, что на самом деле при гипертонии таблетки нужно принимать всю жизнь.

Материалы по теме:
«Сдаваться нельзя». Их болезнь пришла внезапно: как живут люди с рассеянным склерозом
«Сдаваться нельзя».Их болезнь пришла внезапно: как живут люди с рассеянным склерозом
30 мая 2021
«В тревоге не знаешь, куда деться, и просто снова пьешь» Алкоголизм стал главной причиной смерти россиян. Почему они все равно продолжают пить?
«В тревоге не знаешь, куда деться, и просто снова пьешь»Алкоголизм стал главной причиной смерти россиян. Почему они все равно продолжают пить?
30 марта 2021

Доктор добавила, что многие люди также верят, что лекарственную терапию при гипертонии можно подобрать с первого раза, однако в реальности это не так. «Препаратов "от давления" огромное множество, и задача врача — выбрать лучшую индивидуальную дозировку и лучшую комбинацию», — уточнила она.

Ранее кардиолог Зухра Салпагарова рассказала, как замедлить старение сердца. С этой целью она посоветовала заниматься физической активностью как минимум 150 минут в неделю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В украинском плену обнаружили двух пропавших российских офицеров. Об их судьбе ничего не знали больше года

    Россиянам назвали устаревшую мужскую одежду

    Слон затоптал мужчину, разгромил храм и попал на видео

    В России рассказали о мировом лидерстве в области тяжелых вертолетов

    Россиянка обвинила врачей в смерти ребенка во время родов

    Умер основатель CNN

    Назван причастный к подрыву ставшего легендой российского мэра

    В российском регионе пожаловались на месяц без воды

    Раскрыта причина задержки ответа Ирана на предложение США о мире

    Названы российские города с самым дешевым жильем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok