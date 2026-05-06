Раскрыты главные ошибки гипертоников

Терапевт Лялите назвала ошибкой то, что люди не видят опасности в гипертонии

Терапевт Иоланта Лялите раскрыла главные ошибки, которые допускают люди с гипертонией. Врача цитирует KP.RU.

Одной из ошибок гипертоников врач назвала то, что люди не видят никакой опасности в повышенном давлении. «Даже если пациент знает, что у него повышенное давление, он не видит в этом опасности, ведь чувствует себя хорошо. (…) Пациент не осознает последствий такой нагрузки на сосуды», — объяснила Лялите.

Вторая ошибка людей с высоким давлением — это отказ от таблеток. Как рассказала врач, многие боятся препаратов, потому что верят в различные мифы о них, например, считают, что они негативно влияют на работу печени. В то же время терапевт заверила, что на самом деле при гипертонии таблетки нужно принимать всю жизнь.

Доктор добавила, что многие люди также верят, что лекарственную терапию при гипертонии можно подобрать с первого раза, однако в реальности это не так. «Препаратов "от давления" огромное множество, и задача врача — выбрать лучшую индивидуальную дозировку и лучшую комбинацию», — уточнила она.

