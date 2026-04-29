11:32, 29 апреля 2026

Врач раскрыла способы замедлить старение сердца

Наталья Обрядина

Фото: Alive Color Stock / Shutterstock / Fotodom

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог клиник «Атлас» Зухра Салпагарова рассказала, как замедлить старение сердца. Способы сделать это она назвала «Ленте.ру».

Во-первых, чтобы сохранить здоровье сердца, Салпагарова призвала регулярно двигаться. Она напомнила, что физической активностью нужно заниматься минимум 150 минут в неделю. Это поможет улучшить работу сердца и снизит риск развития атеросклероза сосудов.

Важно также следить за питанием. В основе рациона должны быть овощи, фрукты, цельнозерновые, рыба, орехи. В то же время сахар, соль и переработанные продукты необходимо ограничить, уточнила доктор.

Кроме того, необходимо отказаться от курения и алкоголя, полноценно спать и контролировать давление, уровень глюкозы и показатели липидного спектра. Салпагарова добавила, что проверять их нужно раз в год даже тем, у кого нет никаких симптомов. По словам доктора, это поможет предупредить инсульты и инфаркты.

Ранее терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал о неочевидном признаке инсульта. Предвестником этого заболевания он назвал постоянную непреодолимую зевоту.

