Зевоту назвали признаком инсульта или инфаркта

20:13, 27 марта 2026

Врач Кондрахин назвал постоянную зевоту предвестником инсульта или инфаркта
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с RT назвал постоянную, непреодолимую зевоту предвестником инсульта или инфаркта головного мозга.

«Если зевота появилась, то, возможно, это уже неврологическая симптоматика. И если мы с вами это проигнорируем, то могут произойти различные неприятности с головным мозгом», — отметил врач.

В случае возникновения без видимой причины постоянной надсадной зевоты, не проходящей после отдыха, он посоветовал обратиться к специалистам. «Если человек проигнорирует всю эту ситуацию, то может получиться так, что мы пропустим инсульт либо инфаркт головного мозга», — подчеркнул медик.

Он уточнил, что обычно зевота вызвана усталостью. «Самый простой способ в этой ситуации — это действительно дать возможность человеку просто поспать. Буквально надо 10-15 минут, и все, этого будет достаточно», — пояснил собеседник издания.

Ранее психотерапевт Хлоя Бин рассказала, что некоторые ежедневные привычки могут приводить к так называемому туману в голове.

