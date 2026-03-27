Перечислены вызывающие туман в голове привычки

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:34, 27 марта 2026

Психотерапевт Бин: Плохой сон и многозадачность приводят к туману в голове
Александра Лисица

Фото: Opat Suvi / Shutterstock / Fotodom

Некоторые ежедневные привычки могут приводить к так называемому туману в голове, предупредила психотерапевт Хлоя Бин. Вызывающие когнитивные проблемы факторы она перечислила в беседе с Real Simple.

Одна из главных привычек, способствующих затуманиванию мозга, — хронический недосып или нестабильный сон, заявила Бин. Врачи связывают недостаток сна с ухудшением внимания, бдительности, памяти, суждений и общих когнитивных способностей, перечислила она. Игнорирование здорового сна может вылиться в замедление мышления, забывчивость, проблемы с концентрацией или ощущение умственной отсталости.

Также к туману в голове могут приводить многозадачность и постоянное переключение внимания, добавила психотерапевт. «Многие думают, что работают эффективно и продуктивно, переключаясь между текстами, вкладками, электронной почтой и социальными сетями, но такое разделение внимания приводит к тому, что мозг чувствует себя еще более затуманенным и дезориентированным», — рассказала она.

На когнитивные функции, продолжила Бин, также могут негативно повлиять хронический стресс и игнорирование основных потребностей организма. «Даже незначительное обезвоживание может ухудшить способность концентрироваться и запоминать информацию. Иногда оказывается, что мозг затуманен из-за того, что тело требует удовлетворения основных потребностей: воды, отдыха, концентрации, снижения стресса», — предупредила она.

Ранее невролог Анджани Кумар Шарма перечислил причины ухудшения памяти в молодом возрасте. Он утверждает, что с такой проблемой могут столкнуться люди с хроническим стрессом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО начался раскол

    У автора хита «Возьми телефон, детка» нашли элитное жилье на 190 миллионов рублей

    Семья переехала жить в отель и сильно сэкономила на аренде жилья

    Российским нефтяникам выплатят сотни миллиардов рублей из бюджета

    Экипажи двух гигантских судов прервали проход через Ормузский пролив

    США решили оказать давление на союзников по одному вопросу

    Спецпредставитель Трампа обратился к Литве с призывом о Белоруссии

    Спецназ забрал братьев за плохое освещение российского города

    Российский сенатор высказался о позиции Москвы и Пекина по решению конфликтов

    Откладывающим рождение детей парам дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok