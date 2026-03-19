Объяснены причины плохой памяти в возрасте 30 лет

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Ухудшение памяти у людей в возрасте около 30 лет чаще всего связано с образом жизни, а не с проблемами со здоровьем. Об этом рассказал невролог Анджани Кумар Шарма в интервью изданию The Times of India.

Основными причинами плохой памяти у молодых людей врач назвал хронический стресс, недосып, тревожность, депрессию, дефицит витамина B12 и нарушение работы щитовидной железы. Также негативно влияют на работу мозга постоянное использование гаджетов и многозадачность. «Часто речь идет не о реальном ухудшении памяти, а о снижении концентрации внимания», — объяснил специалист.

Шарма отметил, что длительный стресс повышает уровень гормона кортизола, влияющего на гиппокамп — область мозга, отвечающую за запоминание. Недостаток сна также мешает мозгу обрабатывать и сохранять информацию, из-за чего человеку становится сложнее вспоминать недавние события и выполнять повседневные задачи.

Материалы по теме:
На дне. Как вытащить себя из депрессии и вновь захотеть жить?
На дне.Как вытащить себя из депрессии и вновь захотеть жить?
4 июня 2022
Плохие новости вгоняют нас в стресс и бьют по психике. Чем заняться, чтобы отвлечься от негатива?
Плохие новости вгоняют нас в стресс и бьют по психике.Чем заняться, чтобы отвлечься от негатива?
11 июня 2022

Врач добавил, что важную роль в этом вопросе также играют психологическое состояние и хронические заболевания, такие как гипертония или диабет. Он считает, что в большинстве случаев подобные проблемы можно скорректировать с помощью полноценного сна, снижения уровня стресса, физической активности и сбалансированного питания.

Ранее невролог Кирилл Алмазов посоветовал для улучшения памяти есть мясо или фасоль. По его словам, в этих продуктах содержится много железа, нехватка которого негативно сказывается на скорости мышления.

    Последние новости

    Стало известно об утонувшем грузе НАТО после удара по барже под Одессой

    Постсоветская страна нарастила поставки вина в Россию

    Названы детали дела о покушении на жизнь губернатора российского региона

    Люди Трампа приехали во дворец к Лукашенко

    Иран раскритиковал Макрона за двойные стандарты

    В многоквартирном доме на российском курорте прогремел взрыв

    В России спрогнозировали рост числа обанкротившихся граждан

    Названы лучшие упражнения для быстрого возвращения в форму

    В ЕС участилась критика в адрес фон дер Ляйен

    Объяснены причины плохой памяти в возрасте 30 лет

    Все новости
