18:35, 22 мая 2026Россия

Путин заявил о неизбежности ошибок при работе во власти

Никита Абрамов

Ошибки при работе во власти неизбежны, но главным должно быть стремление помочь людям. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Такое мнение глава государства выразил на встрече с выпускниками программы «Время героев».

«Ошибки неизбежны. Но знаете, что является путеводной звездой в этом случае? Искреннее стремление помочь людям, искреннее стремление к служению людям. И когда люди это увидят, простят любую ошибку», — сказал он.

Ранее Путин назвал способ избежать грубых ошибок. По словам российского лидера, чтобы не допускать ошибок, никуда не надо спешить. «Спеши медленно, и тогда не будешь совершать каких-то грубых ошибок», — посоветовал он.

