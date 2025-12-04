Реклама

Россия
22:16, 4 декабря 2025Россия

Путин назвал способ избежать ошибок

Путин: Во избежание грубых ошибок нужно спешить медленно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал способ избежать грубых ошибок. О нем он рассказал в интервью телеканалу India Today.

По словам российского лидера, чтобы не допускать ошибок, никуда не надо спешить. «Спеши медленно, и тогда не будешь совершать каких-то грубых ошибок», — посоветовал он.

Ранее Путин сообщил, что у него есть внутреннее правило, которое заключается в том, что он старается делать то, что не имеет права не делать. Он также заявил, что не сожалеет о своих действиях, потому что оглядываться назад бессмысленно.

