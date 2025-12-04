Путин раскрыл свое внутреннее правило

Путин заявил, что старается делать то, что не вправе не делать

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него есть внутреннее правило, которому он следует. Его он раскрыл во время общения с журналистами и руководством каналов Aaj Tak и India Today, передает РИА Новости.

Глава государства сообщил, что старается делать то, что не имеет права не делать. «Несмотря ни на что», — добавил он.

Ранее Путин заявил об отсутствии у него сожалений по поводу своих действий. По его словам, оглядываться назад не имеет смысла, поскольку «сделано то, что сделано».

Президент также высказался о специальной военной операции (СВО), отметив, что Россия восемь лет пыталась разрешить ситуацию на Украине мирным путем. Он подчеркнул, что спецоперация является не началом войны, а попыткой ее закончить.