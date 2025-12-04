Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:32, 4 декабря 2025Мир

Путин раскрыл свое внутреннее правило

Путин заявил, что старается делать то, что не вправе не делать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него есть внутреннее правило, которому он следует. Его он раскрыл во время общения с журналистами и руководством каналов Aaj Tak и India Today, передает РИА Новости.

Глава государства сообщил, что старается делать то, что не имеет права не делать. «Несмотря ни на что», — добавил он.

Ранее Путин заявил об отсутствии у него сожалений по поводу своих действий. По его словам, оглядываться назад не имеет смысла, поскольку «сделано то, что сделано».

Президент также высказался о специальной военной операции (СВО), отметив, что Россия восемь лет пыталась разрешить ситуацию на Украине мирным путем. Он подчеркнул, что спецоперация является не началом войны, а попыткой ее закончить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина рассмешил вопрос про Крым. Что он сказал индийской журналистке?

    В Италии оценили слова Путина о войне с Европой

    Лопес удалила татуировку в честь Аффлека

    На Украине призвали усилить мобилизацию

    Аналитик объяснил предложение Макрона о моратории на удары по энергетике Украины

    Звезда сериала «Чики» показала фигуру в нижнем белье на снимке без фотошопа

    Путин согласился с Трампом по одному вопросу

    Путин раскрыл свое внутреннее правило

    Волочкова заявила о планах с бойцами СВО на Новый год

    Насиловавший моделей Playboy миллионер оказался фанатом культового эротического фильма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok