Путин высказался о своих сожалениях

Путин заявил, что ни о чем не сожалеет

Президент России Владимир Путин заявил, что не сожалеет о своих действиях. Его слова приводит РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что оглядываться назад не имеет смысла, поскольку «сделано то, что сделано». «Такой вроде традиционный вопрос на самом деле, но, мне кажется, оглядываться назад и сказать, что я бы переделал то и это, — более или менее бессмысленно», — сказал он.

Ранее Путин оценил состояние российской экономики. Глава государства заявил, что власти удовлетворены экономической ситуацией в стране, отметив, что «все идет по плану».