Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:05, 4 декабря 2025Россия

Путин высказался о своих сожалениях

Путин заявил, что ни о чем не сожалеет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что не сожалеет о своих действиях. Его слова приводит РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что оглядываться назад не имеет смысла, поскольку «сделано то, что сделано». «Такой вроде традиционный вопрос на самом деле, но, мне кажется, оглядываться назад и сказать, что я бы переделал то и это, — более или менее бессмысленно», — сказал он.

Ранее Путин оценил состояние российской экономики. Глава государства заявил, что власти удовлетворены экономической ситуацией в стране, отметив, что «все идет по плану».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Дроны ВСУ повредили портовую инфраструктуру в российском городе

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    Рыбакам попалась пятитонная акула

    По месту перестрелки между ГУР и ВСУ в Киеве ударили «Геранями»

    В Киеве раздались взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok