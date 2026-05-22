Россия
18:27, 22 мая 2026Россия

Путин высказался о потерях России в зоне СВО

Путин заявил, что потери и жертвы России в зоне СВО не напрасны
Сергей Истомин
Сергей Истомин

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Потери и жертвы России в зоне специальной военной операции (СВО) не напрасны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.

«Все наши потери, жертвы не напрасны, нет ни одной напрасной жертвы, ни одной потери», — сказал глава государства в ходе встречи с выпускниками первого потока программы «Время героев».

Обращаясь к присутствующим, Путин также подчеркнул, что герои СВО являются солью земли русской.

Ранее глава государства, вручая государственные награды заявил, что все россияне склоняют головы перед подвигами участников СВО, отдавших жизни за Россию.

Кроме того, 9 мая Путин рассказал, что бойцов спецоперации вдохновляет подвиг героев Великой Отечественной войны. Он отметил стойкость солдат Красной армии и обратил внимание, что их традиции до сих пор влияют на российских солдат.

