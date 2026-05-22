Российской студентке потребовали наказание за попытку стать медиком в запрещенном РДК

Пытавшейся стать медиком в РДК российской студентке запросили 8 лет

Московской студентке Полине Костиковой (внесена в список террористов), пытавшейся вступить в ряды воюющего в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) Русского добровольческого корпуса (РДК) (признан в России террористической организацией и запрещен) запросили срок — восемь лет лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, Костикова — студентка второго курса ФГАУ ВО «Государственный университет просвещения», после вступления в ряды террористов собиралась занять должность медика. Прокурор запросил срок после психиатрической экспертизы в институте имени В.П.Сербского, по результатам которой она была признана вменяемой.

Следствие полагает, что Костикова финансово обеспечивала РДК, когда находилась за границей, а, вернувшись в Россию, стала искать новых участников для организации. С января по июнь 2024 года, находясь на территории Грузии и пользуясь своим знакомством с лидером украинской террористической организации, установила контакт с одним из активистов для вступления в их ряды.