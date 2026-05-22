Путин назвал главные черты участников программы «Время героев»

Путин: Участники программы «Время героев» доказали преданность Родине

Участники программы Высшей школы госуправления «Время героев» доказали преданность Родине и готовность к самопожертвованию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

22 мая глава государства встретился с выпускниками первого потока «Времени героев».

«Вы доказали, не требует дополнительных никаких доказательств ваша преданность Родине, готовность к борьбе за нее, за ее интересы, готовность к самопожертвованию, если это потребуется», — отметил российский лидер.

Путин выразил уверенность, что будущее России можно передать именно таким людям, как участники программы. По его словам, именно такие руки «людей интеллектуально хорошо подготовленных, прошедших через горнила таких серьезных испытаний» достойны строить будущее страны.

Программа «Время героев» стартовала по решению президента России. В ее рамках идет подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для работы в дальнейшем в органах власти, а также в госкомпаниях.

Ранее Путин назвал выпускников программы «Время героев» солью земли Русской.