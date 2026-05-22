Российскую студентку наказали за попытку стать медиком в запрещенном РДК

Суд в Москве назначил 5 лет студентке Костиковой, пытавшейся стать медиком в РДК

Суд в Москве приговорил к пяти годам лишения свободы Полину Костикову (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая пыталась вступить в ряды Русского добровольческого корпуса (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

22-летняя москвичка отправится в колонию общего режима. Ей также назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.

Костикова — студентка второго курса Государственного университета просвещения. Суд установил, что с января по июнь 2024 года она установила контакт с одним из активистов РДК и хотела лично участвовать в боях против Российской армии. После вступления в ряды террористов женщина планировала занять должность медика. Ее признали виновной по статьям 30, 205.5 («Приготовление к участию в деятельности террористической организации») УК РФ.

Студентку задержали в марте 2025 года. Прокурор запрашивал для нее восемь лет колонии.