В Пентагоне оценили возможность ядерной войны с Россией

Глава Стратегического командования Вооруженных сил (ВС) США адмирал Чарльз Ричард оценил возможность ядерной войны с Россией или Китаем. Он написал об этом в статье для официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов.

По его словам, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, однако в настоящее время ситуация изменилась.

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«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», — заявил Ричард. Он добавил, что Вашингтону не стоит исключать возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников.

По мнению адмирала, Россия и Китай якобы начали проводить агрессивную политику, пока Минобороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом. Он заявил, что страны бросают вызов международным нормам силовыми способами, «невиданными со времен разгара холодной войны», и призвал не оставлять подобные действия без ответа.

Ричард подчеркнул, что США должны «активно конкурировать», чтобы сдерживать агрессию других стран. «Уступая их инициативам, мы рискуем укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не желают или не могут ответить, что может еще больше их подзадорить», — заключил американский адмирал.

Ранее в январе ученые Ратгерского университета в США раскрыли, что масштабное применение ядерного оружия в ходе войны приведет к беспрецедентному изменению климата в экваториальной части Тихого океана, что уменьшит популяцию водорослей на 40 процентов и cократит улов рыбы.