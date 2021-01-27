Часы Судного дня остановились

Стрелки символических Часов Судного дня остановились на отметке в сто секунд до полуночи. Об этом сообщается в заявлении на сайте проекта.

Движение стрелок отражает уровень опасности ядерной войны и угрозы, связанной с климатом. После анализа новых рисков руководители проекта приняли решение оставить стрелки на актуальной отметке. Одной из главных опасностей для человечества была названа пандемия коронавируса, последствия которой «будут серьезными и долговременными». Однако специалисты верят, что COVID-19 не уничтожит цивилизацию. «Тем не менее, пандемия служит тревожным сигналом, что национальные правительства и международные организации не готовы управлять ядерным оружием и решать проблемы изменения климата», — говорится в отчете.

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Организаторы заметили, что пандемия вызвала спад экономики, из-за чего временно были снижены выбросы углекислого газа. Однако массовые пожары и природные катаклизмы демонстрируют, что разрушения будут только увеличиваться, если мировые правительства не приложат больших усилий по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

В заявлении говорится, что в 2020 году обладающие ядерным оружием страны продолжали тратить огромные суммы на программы по модернизации. «Правительства США, России и других стран, похоже, считают ядерное оружие все более и более пригодным для использования, что увеличивает риски его фактического применения», — уточняется в отчете. Также участники проекта выразили опасения относительно повышенного интереса к ядерному оружию в странах Северо-Восточной Азии и Южной Азии, а также на Ближнем Востоке.

В заключении авторы сообщения назвали пандемию коронавируса сигналом для всего человечества: «Это предвестник, безошибочный сигнал того, что будет намного хуже, если лидеры и институты не проведут широкомасштабные реформы».

Последний раз стрелки Часов Судного дня были переведены в начале 2020 года — на 20 секунд вперед. Этот шаг последовал на фоне нарастающей опасности ядерной угрозы, выхода США из ядерного соглашения с Ираном, изменения климата и дезинформации в виртуальном пространстве. В 2019 и 2018 годах стрелки Часов остановились на отметке в 120 секунд до полуночи.

Самое далекое от полуночи положение стрелок (без 17 минут) было установлено в 1991 году, когда между СССР и США был подписан договор о сокращении стратегического вооружения. Символические часы Судного дня были созданы в 1947 году. Их движение отражает время, которое отделяет человечество до ядерной войны или климатической катастрофы.