Оценена вероятность ядерного конфликта между Россией и США

Вероятность взаимных ядерных атак США и России невелика, однако именно их ядерные арсеналы представляют угрозу, рассказали эксперты журнала Bulletin of the Atomic Scientists РИА Новости.

Россия и Китай не намерены атаковать США ядерным оружием. Реальная опасность произойдет в случае потери ядерного оружия или утраты ядерных материалов, считает член совета по науке и безопасности группы Роберт Латифф. «Думаю, более велика опасность применения ядерного оружия другими странами. Может, Пакистан», — оценил он он.

По его мнению, вероятность ядерного конфликта между Россией и США мала. Большую обеспокоенность должны вызывать те государства, где системы контроля за вооружением слабее.

«Меня беспокоит вероятность обмена ударами, намеренными или нет, между Пакистаном и Индией», — полагает профессор Шэрон Сквассони. Она отметила необходимость более широкого диалога между Россией и США по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.

Эксперты Bulletin of the Atomic Scientists ранее передвинули стрелки символических часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности для человечества. Таким образом активисты обратили внимание, что ситуация с международной безопасностью ухудшилась. В заявлении проекта отмечается, что к Судному дню человечество приближает ядерное оружие, изменение климата и дезинформация в виртуальном пространстве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



